A2 dicht na ongeluk met drie auto's

Op de A2 is bij Budel een ongeluk gebeurd met drie auto's. De weg is dicht tussen Nederweert en Budel. Verkeer richting Eindhoven wordt over de op- en afrit geleid.

Het ongeluk gebeurde tussen een bestelbus, bakwagen en auto. Alle inzittenden zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand raakte ernstig gewond. De snelweg ligt bezaaid met brokstukken. Verkeer moet rekening houden met zo'n drie kwartier vertraging.