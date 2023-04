Mauro is nu 30 en ontwerpt een eigen kledinglijn: 'Trots op wie ik nu ben'

De 30-jarige Mauro Manuel uit Geldrop is niet meer te vergelijken met de Mauro die tien jaar geleden veel in het nieuws was. Na negen jaar bij een pleeggezin moest hij eigenlijk terug naar zijn geboorteland Angola, maar het kinderpardon stak daar een stokje voor. De stille en verlegen Mauro is inmiddels een vlotte ondernemer. Momenteel werkt hij met een crowdfunding aan zijn grote droom: een eigen duurzame kledinglijn.

In 2011 kreeg hij na een asielprocedure te horen dat hij terug moest naar Angola. Dat zorgde voor de nodige ophef. Mauro en zijn pleegouders waren regelmatig te gast in talkshows. Via het kinderpardon kreeg Mauro uiteindelijk toch een verblijfsvergunning.

Voor wie de voorgeschiedenis van Mauro niet kent: op negenjarige leeftijd werd hij in Angola op het vliegtuig gezet. Via Portugal belandde hij bij een pleeggezin in Nederland.

Na die periode verdween Mauro uit beeld. "Ik heb daar toen bewust voor gekozen. Ik stond een paar jaar volop in de belangstelling. Ik was alleen maar bezig met hoe anderen over mij dachten. Als ik op straat liep, wilden mensen met mij op de foto. Dat was allemaal superlief bedoeld, maar op een gegeven moment was het genoeg. Ik had meer tijd voor mezelf nodig."

Mauro volgde in die periode ook een opleiding als systeembeheerder. Ook kreeg hij een relatie en later een dochtertje. "Mijn vriendin was zwanger. Ik begon me af te vragen of ik wel het juiste werk deed. Systeembeheerder was leuk, maar het was niet mijn keuze. Het was fijn dat ik een diploma had, maar voor het werk was ik niet geschikt. Ik wilde een beter mens worden."