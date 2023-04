Inbrekers bestelen De Helpende Handjes van spullen voor minimagezinnen

Veel dozen zijn opengemaakt door de inbrekers om te kijken wat erin zit (foto: Jennifer Beierlein). Dozen zijn omgevallen (foto: Jennifer Beierlein). Veel waardevolle spullen zijn gestolen (foto: Jennifer Beierlein). Volgende Vorige 1/3 Veel dozen zijn opengemaakt door de inbrekers om te kijken wat erin zit (foto: Jennifer Beierlein).

Inbrekers hebben hun slag geslagen in het gebouw van de liefdadigheidsorganisatie De Helpende Handjes in Roosendaal. De daders namen waardevolle spullen mee die voor minimagezinnen bedoeld waren. Leden kunnen niet geloven dat inbrekers juist van deze groep stelen. "Waarom steel je van me? Ik geef het zo aan je."

Vol ongeloof stapte de oprichter van de organisatie Jennifer Beierlein maandagmiddag het gebouw aan de Norbartlaan binnen. Inbrekers lieten daar zaterdag- of zondagnacht een ravage achter. De deur was geforceerd, binnen lag rotzooi en de beveiligingscamera was gedemonteerd. Daardoor is het onbekend wanneer de inbrekers langskwamen. Veel dozen lagen open, want er was duidelijk gezocht naar waardevolle spullen. Telefoon, tablets, evenementenspullen en sportkleren werden buitgemaakt.

"Veel van deze spullen waren al toegewezen aan minimagezinnen. Naast het puinruimen zijn we meteen aan het kijken wat we in plaats van de gestolen spullen kunnen geven aan deze mensen", vertelt Jennifer. Net als veel leden kan de oprichter van de liefdadigheidsorganisatie niet geloven dat de inbrekers het op deze groep gemunt hebben. "Waarom steel je van me? Ik geef het zo aan je als je het nodig hebt", is haar vraag aan de daders.

De Helpende Handjes deelt niet alleen spullen uit, maar organiseert ook evenementen, onder andere voor kinderen. "De kinderen die langskomen zijn erg geschrokken. Ze hebben het steeds over vreemde mensen die zomaar binnen zijn gekomen. De ouders vinden het ook een trieste actie." De inbraak komt niet geheel onverwacht. "We zitten dankzij een donateur in een oud schoolpand waar lange tijd junkies in zaten. Daarom hebben we het pand geprobeerd te beveiligen met een camera, bouwhekken en tralies voor de deuren en ramen. Dat bleek helaas niet genoeg."

