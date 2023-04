NAC scoort zonder publiek in restant van gestaakt duel met Willem II

NAC Breda heeft dinsdagmiddag weten te scoren in het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Willem II. De wedstrijd werd op 14 april in de 74ste minuut gestaakt toen er voor de tweede keer spullen op het veld werden gegooid. De stand was toen 0-1. Nadat de laatste 16 minuten van de wedstrijd zonder publiek werden gespeeld, is de eindstand 1-1.

Publiek was niet welkom. (Foto: Orange Pictures)

Beide elftallen en de reserves deden dinsdagmiddag een volledige warming up voor het restant van een kwartier. Veel gebeurde er niet op het veld. NAC probeerde aan te vallen, maar WIllem II wist die aanvallen met lange halen te verdedigen. Tot Banzuzi in de 90ste minuut raak wist te koppen voor NAC. Publiek was niet welkom in het Rat Verleghtstadion. Dit is het gevolg van de nieuwe aangescherpte maatregelen. Die houden in dat een scheidsrechter de wedstrijd definitief stillegt als een tweede keer in een wedstrijd voorwerpen op het veld worden gegooid. De wedstrijd wordt daarna zonder publiek uitgespeeld. De mensen die 14 april vuurwerk en plastic bekers gooiden, zijn nog niet gepakt.