Vluchten gecanceld door vliegtuigtekort, passagiers naar Eindhoven gestrand

Voor een groep vakantiegangers die woensdag vanuit Spanje terug zou vliegen naar Eindhoven, duurt de vakantie ongewild wat langer. Transavia heeft hun vlucht op het laatste moment geannuleerd. Dat komt allemaal door het slepende vliegtuigtekort bij de luchtvaartmaatschappij. "We kunnen niet beloven dat dit de komende weken niet vaker gaat gebeuren."

Op Twitter klagen meerdere reizigers over hun geannuleerde terugvluchten, vanuit onder meer Valencia en Malaga. Zo schrijft ene Sander: "Bedankt voor de informatie, Transavia. We lopen wel terug naar Eindhoven." En ook Michiel is allesbehalve blij. "Jullie cancelen mijn vlucht en nu sta ik al vijftig minuten in de wacht. Goed geregeld."

Een woordvoerder van Transavia hoort het gelaten aan. "Dit heeft alles te maken met de krapte van onze vloot." Dat tekort aan vliegtuigen komt doordat vier toestellen aan de grond moeten blijven, door problemen met de veiligheidscertificaten. Ook staan twee vliegtuigen aan de grond voor groot onderhoud.

Eerder meldde Transavia al dat die problemen gevolgen hebben voor zeker vijf procent van alle vluchten in april en mei. "Bij het minste of geringste wat er gebeurt in onze schema's, moeten we ingrijpen", legt de woordvoerder uit. "De ene dag gaat het dan om één geannuleerde vlucht, de andere om twee, en vaak lukt het gelukkig ook om annuleringen net te voorkomen."