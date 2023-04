Eigenaar Adr. Heinen stopt ermee, maar boekwinkel blijft gewoon bestaan

André Stikkers staat een van de laatste keren achter de toonbank bij Adr. Heinen. Zondag stopt de 67-jarige eigenaar en boekverkoper met zijn werk in de winkel waar zijn carrière ooit begon. “Ik stak zoveel tijd en liefde in de winkel, dat ik zelf geen tijd had om een boek te lezen”, zegt André. "Er ligt thuis al een hele stapel klaar."

Als een klant hoort dat André met pensioen gaat, vraagt ze geschrokken of de 111 jaar oude boekhandel ook verdwijnt. “Nee, gelukkig niet. Heinen blijft bestaan”, zegt André van achter de toonbank. Al jaren is Adr. Heinen een begrip in Den Bosch. Dat was al zo toen André op 25-jarige leeftijd solliciteerde. "In die tijd was de drempel om bij een boekwinkel met zoveel aanzien te mogen werken namelijk nog groter dan nu", zegt André. Met enige verbazing werd André in 1980 aangenomen door Ad Heinen, familie van de oprichter. "Ik vond het een eer dat ik op die leeftijd al mocht werken bij Heinen. Ik wilde mijn liefde voor boeken overbrengen op anderen. Heinen gaf mij de mogelijkheid om dat te doen."

“Ons aanbod kiezen is een soort spel.”

André begon bij Heinen op de afdeling met schoolboeken. Maar al snel werd het meer dan dat. Het ene na het andere boek werd door André uitgekozen, besteld, uitgepakt en verkocht. Hoewel de Bosschenaar dat werk al 42 jaar jaar bij dezelfde boekwinkel doet, verveelt het hem nooit. “Toen ik hier ooit begon, reisden mensen veel minder buiten Europa. We hadden tien boeken over verre landen. Inmiddels hebben we negen kasten vol.” Die verandering maakt het werk volgens hem zo leuk. "De maatschappij verandert en daar moet ik ons aanbod continu op aanpassen. Het is een soort spel.” Maar na al die jaren helpt André nog steeds graag zijn klanten. "Ik wil dat klanten dat ene boek vinden dat ze zoeken. En als ze dat niet kunnen vinden, een ander boek zien dat ze willen hebben. Dan heb ik mijn werk als boekenverkoper goed gedaan. Ik vind het fantastisch."

"Bij Heinen doen we dat zo."