Spoor van wit poeder: drugsstoffen op straat na woningoverval

Achter een flatgebouw in Eindhoven heeft de politie woensdagochtend een wit poederspoor ontdekt. Na onderzoek blijkt het waarschijnlijk te gaan om drugsgrondstoffen. De politie was in de Genovevalaan, omdat er een woning was overvallen. De verboden stoffen komen uit dit huis. De 40-jarige bewoner is aangehouden.

Om halfzeven in de ochtend kreeg de politie een melding van een ruzie in het flatgebouw op de Echternachlaan. Agenten deden onderzoek en daaruit bleek dat de bewoner was overvallen door meerdere mannen. Zij bedreigden hem en vluchtten met een nog onbekende buit in een lichtkleurige terreinatuo. Harddrugs

Tijdens het onderzoek ontdekten agenten grondstoffen voor de productie van harddrugs. Ook lag een wit poederspoor aan de achterkant van het gebouw. Dat spoor liep over een grasveld, fietspad en de stoep. Een grote zak is achtergebleven in het gras. Waarschijnlijk zijn de overvallers deze partij drugsstoffen verloren tijdens hun vlucht. Opgeruimd

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie heeft het poeder onderzocht en opgeruimd.

