Krezip-drummer begint aan repetities met U2: ‘Bram doet het fantastisch'

De bandleden van U2 zijn erg te spreken over hun repetities met Krezip-drummer Bram van den Berg. Hun eigen drummer Larry Mullen Jr. moet herstellen van een operatie. Daarom mag Bram tijdens vijf grote shows in Las Vegas meespelen met zanger Bono, gitarist The Edge en bassist Adam Clayton.

Aanvankelijk waren U2-fans daar niet erg enthousiast over. Mullen Jr. is een van de oprichters van U2 en fans zaten niet te wachten op een concert zonder hem. Maar Bram doet het geweldig tijdens de repetities, zegt de U2-gitarist The Edge tegen tegen het tijdschrift Variety. Hij verwacht dat de fans het daarmee eens zullen zijn als ze eenmaal gaan optreden.

Een geweldige tijd

The Edge beseft dat de drummer in grote voetsporen moet treden. De U2-gitarist noemt Muller Jr. een van de beste drummers van zijn tijd. “Maar Bram doet het fantastisch", zegt hij. "De nummers klinken erg goed. We hebben een geweldige tijd in de repetitieruimte”, stelt de gitarist.

Bram gaat in Las Vegas vijf shows spelen in de Sphere, een gigantische arena die net voor de concertreeks van U2 open gaat. Het is de bedoeling dat Bram daarna weer terugkeert bij Krezip.