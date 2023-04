Rabia voelde zich in Tilburg voor het eerst weer gewoon een kind

Rabia Alizadah was vier toen haar ouders besloten Afghanistan te ontvluchten. Nu heeft ze met haar familie zes restaurants in Tilburg, Den Bosch, Utrecht en sinds deze maand ook eentje in Den Haag. Het is het resultaat van de les die de kinderen Alizadah van hun ouders kregen toen ze in Nederland kwamen: er is een trein die heel hard rijdt en daar zit jij niet in. Je zult heel hard moeten werken om daarin te komen. En dat is wat ze heeft gedaan. Rabia Alizadah vertelt er woensdag over in het programma 'KRAAK vraagt door'.

De familie Alizadah vluchtte via Oezbekistan en Kazachstan naar Rusland. Rabia herinnert zich nog dat ze in Rusland naar de markt moesten om spullen te verkopen. Daar kwam ze andere kinderen tegen in schooluniform, die wel een gewoon leven leidden. Dat was wat ze ook wilde. Toen het gezin in 1997 een woning kreeg in Tilburg, kwam die droom uit. "Toen kreeg ik weer een gewoon kinderleven. Zoals het hoort", zegt ze.

Rabia was toen inmiddels 8 jaar oud. "Ik had acht jaar lang geen pen vastgehouden", vertelt ze. Ze wilde niets liever dan leren, advocaat worden. Ze studeerde ook af als jurist, maar besloot later toch in het familiebedrijf te stappen. Het begon met Sarban, het Afghaanse restaurant in Tilburg. Inmiddels zijn er daar vier van, en ook nog twee restaurants op basis van de Centraal-Aziatische keuken.

Als kind dacht ze al: ik wil dat de mensen naar me kijken en zeggen: die doet iets goeds voor de samenleving. Misschien is dat wel waarom de familie nu jonge asielzoekers opleidt 'van afwasser tot ondernemer'. Ze vertelt: "Ik ben trots op onze restaurants, maar nog trotser als ik zie dat iemand die maandenlang zijn bed niet uitkwam nu lachend en zingend de afwas doet."

