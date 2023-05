Dit 'zonnefietspad' levert groene stroom én bespaart ruimte

Na Grave en Oirschot, wordt deze maand ook in Wagenberg een fietspad voorzien van zonnepanelen waar tweewielers overheen gaan. Het zijn drie proefstroken om te achterhalen of de openbare weg geschikt is voor het opwekken van groene stroom. Over vijf jaar moet duidelijk zijn of de straten in Brabant worden geplaveid met zonnepanelen.

Windmolens en zonneweides nemen veel plaats in en niemand wil die in zijn achtertuin, toch? Een zonnefietspad kan daarom een aardige alternatief zijn. Het levert milieuvriendelijk energie en is geen aanslag op de schaarse ruimte, schetst de provincie. Of het inderdaad een nuttige aanvulling is, moet komende jaren blijken.

In 2019 is een zonnefietspad van 22 vierkante meter aangelegd naast de N324, ter hoogte van Grave. Het andere ligt sinds vorig jaar langs de N395 bij Oirschot. Daar liggen over een lengte van 35 meter drie verschillende soorten zonnepanelen. Ieder type wordt komende vijf jaar getest op levensduur, onderhoudskosten, (fiets)veiligheid en stroomopbrengst.

De stroomopbrengst in Grave is klein bier. Dat gaat naar een nabijgelegen bushalte , een straatlamp of een oplaadpunt voor elektrische fietsen. In Oirschot is het al een maatje groter. Volgens de berekeningen kunnen drie huishoudens een jaar lang stroom trekken uit de 85 vierkante meter aan zonnepanelen. Het zonnefietspad langs de N285 bij Wagenberg zal met 850 vierkante meter het tienvoudige leveren. Daar liggen straks bijna 600 zonnepanelen over een lengte van 500 meter. Daarmee zou het zomaar eens het langste zonnefietspad van Nederland kunnen worden.

Veiligheid fietsers

Fietsers hoeven niet bang te zijn dat ze uitglijden op de zonnepanelen. Het oppervlak is extra stroef gemaakt en voorzien van een laag die slijtage door intensief gebruik, bevriezing of strooizout in de winter voorkomt.

Om de kosten te drukken, koopt Brabant de zonnefietspaden in met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Door grotere bestellingen ineens te plaatsen, wordt het voor leveranciers mogelijk te investeren in de techniek.

Zonlicht

Dat zal nodig zijn, want het is niet alleen hosanna met de zonnefietspaden. De stroomopbrengst is ruim een kwart lager in vergelijking met zonnepanelen op een dak. Dat blijkt uit een eerdere proef in het Utrechtse Maartensdijk. Het verschil zit hem in de schuinte van een dak en het platte wegdek. Ook de ruwe coating op de zonnefietspaden zorgt voor een lagere stroomproductie. Het zonlicht wordt namelijk weerkaatst of opgeslokt door de deklaag.

En dan nog de kosten. Een normaal betonnen fietspad gaat tot wel 60 jaar mee. Een fietspad met zonnepanelen is na 10 jaar aan vervanging toe door versleten zonnecellen. Tegenover die centen staat dan weer de milieuwinst. Bij iedere aanleg of vervanging van een fietspad komt CO2 vrij. Met een 'gewoon fietspad' wordt dat nooit terugverdiend. Dankzij de groene stroom is een zonnefietspad na ongeveer 7 jaar CO2-neutraal.

Het is aannemelijk dat de techniek, en dus de stroomopbrengst, van zonnefietspaden zal verbeteren. Of het voldoende is om in 2050 helemaal over te stappen op duurzame energie, ligt in de toekomst besloten. Tot die tijd trappen we vrolijk verder op de fiets.