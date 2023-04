Spectaculaire beelden van arrestatie na melding schietpartij

Gewapende politieagenten hebben woensdagmiddag in de Schepen Maaslaan in Nuenen een man met een vuurwapen aangehouden. Iemand had bij de politie gemeld dat er was geschoten. De aanhouding zorgde voor veel spektakel, dat door omstanders werd gefilmd.

Agenten hadden een huis omsingeld en de man opgedragen om naar buiten te lopen. De 31-jarige verdachte moest zijn handen in de lucht steken. Met vuurwapens op hem gericht, gaf hij zich over. In zijn broeksriem zat een vuurwapen. Bij zijn arrestatie heeft de aangehouden man die moeten neerleggen. Dat wapen is op foto's te zien.

Op vrouw geschoten

De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Mogelijk is er geschoten op een vrouw, maar dat weet de politie niet zeker. Er is in elk geval niemand gewond geraakt. Wel is duidelijk dat de politie een vrouw verhoort.

Rustige wijk

De aanhouding zorgde voor een hoop spektakel in de rustige wijk. ''Hier gebeurt nooit wat'', zeiden kinderen uit de buurt. Nadat de verdachte in de boeien was geslagen, zijn agenten het huis binnengestormd. Agenten met kogelwerende vesten gebruikten daarbij een groot schild. In het huis vonden ze niemand meer.