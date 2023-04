Vlucht van Antoinette en Pieter is geannuleerd: ‘We balen als een stekker'

Transavia maakte woensdagochtend bekend dat er meerdere retourvluchten van Eindhoven Airport naar Spanje waren geschrapt. Antoinette de Rie en haar man Pieter van Wijngaarden uit Eindhoven hadden zich verheugd op een lang weekend Barcelona. Woensdagmiddag kregen ze pas te horen dat hun vliegreis niet doorging. "De koffers stonden al ingepakt klaar om naar Eindhoven Airport te gaan. We balen als een stekker", vertelt Antoinette.

De reisorganisatie TUI is nu voor Antoinette en Pieter aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn om alsnog naar Barcelona te reizen.

"Ik kreeg vanmiddag ineens een mail binnen van Transavia. Ik was nog allerlei dingen voor het werk aan het doen. Gelukkig zag ik de mail voorbijkomen: 'We hebben nieuws voor u. De reis naar Barcelona is geannuleerd. Neem contact op met uw reisorganisatie'."

Antoinette vermoedde al eerder dat er iets vreemd aan de hand was. "Twee weken geleden zagen we al dat onze terugvlucht uit Spanje op maandag van de avond naar de ochtend was verplaatst."

De Eindhovense hoopt op een goed alternatief voor dit weekeinde. "Ik had ook al tickets gekocht voor de Sagrada Familia, Parc Güell en de hop-on-hop-offbus. Dat komt er ook nog eens bij. We wilden ook nog een paar dagen naar zon. In Barcelona is het nu 22 graden. Lopen we dat ook nog mis."

Antoinette vindt het een slechte zaak dat Transavia de reizigers hun vliegreis niet kunnen garanderen. "Op deze manier wordt vliegen een Russische Roulette."