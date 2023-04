Dochter is trots op Pater Poels: 'Een lieve papa die er voor iedereen was'

"Hij was een en al licht." Met die woorden omschrijft Hülya haar vader Gerrit, beter bekend als Pater Poels. Hij overleed woensdagochtend op 93-jarige leeftijd. Jarenlang trok Pater Poels er 's nachts met zijn fiets op uit, om overgebleven brood af te leveren bij Tilburgers in armoede. Later stond hij aan de basis van onder meer drie opvanghuizen, een kringloopwinkel en een sociaal eethuis.

Hoewel hij op die manier honderden mensen hielp, was hij volgens zijn dochter in de eerste plaats gewoon een vader. "Hij was een heel lieve papa", vertelt Hülya. "Hij straalde altijd geduld en vriendelijkheid uit. Iedereen was veilig bij hem. Hij was het eerst in mijn leven en dat zal hij ook tot het laatst blijven." Toch was er woensdagochtend het onvermijdelijke afscheid. "Ik heb hem gerustgesteld en gezegd dat er een hoop mensen op hem wachten."

"Soms vond hij het belangrijker om dat bange katje eten te geven."