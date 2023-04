Ook honden kunnen een alpaca doodbijten: 'Ze lijken erg op wolven'

Niet een wolf maar een hond was schuldig aan het doodbijten van drie alpaca's in Haps. Dat blijkt uit onafhankelijk DNA-onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR). Hugh Jansman is natuurdeskundige bij dat onderzoeksinstituut. Hij legt uit waarom honden dat zouden doen.

De alpaca's waren bij de keel gegrepen en delen van deze lama-achtige dieren waren opgegeten. De eigenaar en een dierenarts hadden meteen na de vondst van de dode dieren een sterk vermoeden dat het bloederige tafereel het werk was van een wolf.

"Honden en wolven kunnen en doen precies hetzelfde."

Hugh Jansman, die zich al jaren bezighoudt met onderzoek naar wolven, weet dat het anders zit. "Maar ik snap de verwarring", geeft hij toe. "Het is logisch dat je aan een wolf denkt als deze tamelijk grote alpaca's zijn aangevallen." De waarheid is volgens hem toch heel simpel: "Honden zijn een simpelere versie van wolven, maar ze kunnen en doen, afhankelijk van wat ze geleerd is en hoe ze gebouwd zijn, precies hetzelfde. Dus ook schapen, kippen en alpaca's doodbijten."

"Je hebt heel professionele honden en heel amateuristische wolven."

Hij kent genoeg voorbeelden uit de praktijk waarbij eerst naar de wolf werd gewezen, maar waar een hond later de dader bleek te zijn. "Een wolf bijt het dier vaak op een professionele manier dood. Hij bijt dus vaak meteen in de nek", legt hij uit. "Maar je hebt heel professionele honden en heel amateuristische wolven. Daarom is het lastig te zien." Het enige echte bewijs is daarom het DNA, stelt Jansman. "We gebruiken heel veilige onderzoeksmethoden. We kunnen zelfs zien waar de wolf vandaan zou komen, dus dat DNA-onderzoek is heel betrouwbaar."

"Je kunt alleen met zekerheid zeggen dat het geen teckel is."