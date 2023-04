Man misbruikt meisje in zijn auto: 'Doe normaal, ik ben pas 11'

De nachtmerrie van alle ouders werd woensdagmiddag besproken voor de rechtbank in Breda. Martijn (33) uit Tilburg mocht daar uitleggen waarom hij meisjes van 10, 11 en 14 jaar naar zijn auto lokte. En dat bleek angstaanjagend eenvoudig.

Bij de eerste twee meisjes bleef het bij lokken, z’n penis laten zien en geld aanbieden. Bij het derde meisje was het raak. Zij stapte zomaar in zijn auto en werd seksueel misbruikt.

Het gebeurde allemaal in Waalwijk tussen half september en 1 oktober 2021. Martijn reed daar drie keer rondjes door een woonwijk in het centrum en sprak jonge meisjes aan. Hij was al aan het masturberen en vroeg of een meisje zijn piemel in haar mond wilde doen.

Chips halen

De eerste twee meisjes gingen er snel vandoor, maar op 1 oktober ging het wel mis. Een meisje van 11 mocht van haar moeder even naar de Albert Heijn in winkelcentrum De Els om chips te halen.

De officier van justitie moest bekennen dat het hem aan het hart ging toen hij de beelden zag van die avond, net na zes uur. “Ik zag een klein meisje op een iets te grote blauwe fiets met zo’n bakje voorop. Ze werd aangesproken door een man in een zwarte Audi A3 en ik zag hoe ze haar fiets wegzette. Onder een luifel zodat hij niet nat zou worden. En ze stapte in.”

In de auto zat Martijn die haar met een heel eenvoudige smoes zijn auto inlokte. Haar ouders zouden hem hebben gevraagd om hun dochter op te halen omdat het regende. Ze geloofde hem.

Paniek

Tot Martijn helemaal niet naar haar huis bleek te rijden. Toen brak de paniek uit. Martijn ging bij haar op de achterbank zitten en trok zijn broek uit. Hij liet het meisje aan zijn geslachtsdeel zuigen en wilde ook bij haar binnendringen in haar vagina. “Doe eens normaal, ik ben pas 11”, had het meisje geroepen. “Straks krijg ik nog kinderen.”

Martijn stopte niet en kwam klaar in haar mond. Daarna bracht hij het elfjarige meisje weer terug naar de Albert Heijn, waar ze haar fiets van het slot haalde en snel naar huis reed.

De moeder van het meisje vertelde in de rechtszaal hoe ze thuiskwam: “Ze was helemaal in paniek en hyperventileerde. Bel de politie, zei ze. Ik zat bij een meneer met een piemel in de auto en ik mocht er niet uit.”

DNA veiliggesteld

Dankzij de moeder kon Martijn al de volgende dag worden opgepakt. Ze is zelf arts en greep kordaat in. Niet wassen en niet plassen en meteen monsters afnemen. Het meisje bleek nog sperma in haar mond te hebben en wilde dat het liefst zo snel mogelijk weg hebben omdat het plakte.

Dankzij het DNA dat de moeder veiligstelde, werd duidelijk dat Martijn de dader was. Ook was zijn Audi vaker gezien en kwamen andere zaken aan het licht.

De officier van justitie verbaasde zich over het feit dat Martijn zo snel achter elkaar steeds zwaarder de fout inging. “In juni 2021 een meisje van 17 gewenkt in Tilburg. In september probeerde hij meisjes van 10 en 14 te verleiden en zijn penis te laten zien. En op 1 oktober seks met een meisje van 11 in zijn auto.

'Spanning kwijtraken'

Martijn, die acht verhoren lang ontkende, gaf nu wel aan de rechters toe dat hij fout zat. Hij had geen idee waarom hij dit deed. “Ik denk dat de spanning van een nieuwe baan mij te veel werd. Ik zocht aandacht en een manier om die spanning kwijt te raken”, zo verklaarde hij.

Opvallend genoeg had hij alles goed op de rit in zijn leven met zijn vriendin en jonge dochtertje, zo zei hij zelf. Hij wil ook behandeld worden, want zoiets mag volgens hem nooit meer gebeuren.

De officier van justitie en de rechter gaven al vroeg in de zitting richting aan een mogelijke straf: tbs met voorwaarden, zodat Martijn behandeld kan worden. Eerst in een gesloten kliniek en later onder strenge voorwaarden.

Justitie eiste dat hij eerst nog drie jaar gaat zitten, maar zijn advocaat pleitte ervoor dat hij zo snel mogelijk aan zijn behandeling mag beginnen.

De rechter doet uitspraak op 10 mei.