Zonnige Koningsdag belooft meer moois: 'In weekend oplopende temperaturen'

Wie deze donderdag Koningsdag gaat vieren, kan dit doen onder prima weersomstandigheden. De dag begon met een stralend zonnetje en het blijft overdag droog. En in het weekend is er nog meer moois in aantocht, vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza donderdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Het ziet er prima uit, deze Koningsdag", vertelde Raymond donderdagochtend. "Er is flink wat zon in de ochtend. De temperatuur lag 's nachts rond het vriespunt op veel plaatsen in Brabant, maar deze middag komen we uit op 14 of 15 graden. Geleidelijk krijgen we vanuit het zuiden wel te maken met wat wolkenvelden, maar ik denk dat de zon er toch lang bij gaat blijven." De wind valt daarbij reuze mee. "We hoeven niet bang te zijn dat de kleedjes tijdens vrijmarkten wegwaaien. Er staat maar een zwak briesje uit oostelijke richting."

"In het weekend rustig lenteweer en oplopende temperaturen."