Brabant het goedkoopst met begraven, cremeren is wel vrij duur

Begraven worden in Brabant? Dat is het goedkoopste van alle provincies. Gemiddeld betaal je hier 2114 euro. In Zuid-Holland ben je met 4503 euro het meeste kwijt.

Het gaat om een gemiddelde van alle begraafplaatsen. Puur gekeken naar gemeentelijke begraafplaatsen betaal je in onze provincie 2639 euro aan grafkosten.

Dat blijkt uit onderzoek van Monuta dat de grafkosten van 1701 gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen in Nederland onderzocht.

Daarnaast zijn van 112 crematoria in Nederland de kosten van een crematie met en zonder gebruik van de aula in kaart gebracht. In Brabant ben je 1627 euro kwijt als je de aula gebruikt voor een dienst. Dat is vrij duur, vergeleken met andere provincies. Alleen in Overijssel, Flevoland en Drenthe betaal je meer.

Cremeren populair

Ruim twee derde van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor cremeren. Dit aandeel is de afgelopen decennia enorm toegenomen. “Cremeren is pas sinds 1955 officieel is toegestaan in Nederland. Begin jaren zestig koos 4 procent voor crematie", aldus Martin Hoondert, docent Muziek, Religie & Ritueel aan de Universiteit van Tilburg.

"Het interessant om te zien dat er een mix is ontstaan tussen cremeren en begraven. Want wat doe je met de as en de urn? Je kunt de as uitstrooien op een strooiveld, de urn bijzetten in een urnenmuur of de urn begraven op een natuurbegraafplaats.”

De goedkoopste begraafplaatsen van Brabant vind je in Bergeijk (1290 euro), voor een looptijd van 20 jaar.

