Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Man bijt boa in gezicht omdat centrum van Breda afgesloten is

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is donderdagmiddag in zijn gezicht gebeten. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij op de Hoge Brug in Breda. Bezoekers waren het er niet mee eens dat de binnenstad werd afgesloten. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Op de Hoge Brug werd de stad donderdagmiddag afgesloten voor publiek. De gemeente Breda had opgeroepen om niet meer naar het centrum te komen, omdat het er te druk was met mensen die Koningsdag kwamen vieren. Een groepje mensen was het daar niet mee eens en viel boa's aan. Handhavers kwamen naar de brug om in te grijpen. Een van de boa's werd toen tot bloedens toe in zijn gezicht gebeten door een man. De boa raakte gewond en is behandeld in de ambulance. Tweede gevecht

Na het eerste gevecht ging het groepje weer weg, maar ze werden gevolgd door de gemeentehandhavers. Toen de groep daarachter kwam, ontstond er weer een gevecht. Twee mannen werden aangehouden.