Drama Etten-Leur: man dood op straat, vrouw en kind gewond bij steekpartij

Er wordt steeds meer duidelijk over het dodelijke drama dat zich heeft afgespeeld in een huis aan de Leurse Dijk in Etten-Leur. Donderdagnacht werd een man dood op straat gevonden bij het huis. In het huis vonden agenten twee gewonden: een vrouw en een kind. Het kind is zwaargewond. Het gaat om gezinsleden.

Toen de agenten aankwamen, vonden ze de dode man buiten op een hoek. In het huis waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, vonden ze de twee gewonden. De vrouw raakte gewond, het kind zwaargewond. Zij zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen onder begeleiding van een zogenoemde trauma-arts. Vanwege de ernst van de situatie was er veel politie op de been en kwamen drie ambulances naar de Leurse Dijk. "Onder meer een speciaal team van de politie", zag een 112-correspondent. Er waren vrijdagochtend nog geen aanhoudingen verricht.

Het politie-onderzoek gaat vrijdagochtend verder (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De politie werd rond vijf uur donderdagnacht gewaarschuwd (foto: Perry Roovers/SQ Vision).