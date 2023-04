Buurt geschokt na vondst dode man op straat en twee gewonden in huis

Buurtbewoners zijn de ochtend na het drama bij een gezin in Etten-Leur nog steeds ontdaan. Een man lag dood op straat donderdagnacht. Een vrouw en kind bleken neergestoken in hun huis te liggen. Er is veel onduidelijk over wat er nou precies is misgegaan in het huis aan de Leurse Dijk. "Ik heb het hier wel moeilijk mee."

Ron Vorstermans Geschreven door

Toen agenten dondernacht aankwamen, vonden ze een dode buiten. In het huis waar de steekpartij zou hebben plaatsgevonden, vonden ze een zwaargewond kind en een gewonde vrouw. Die zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

"Hij zei dat het er niet goed uitzag."

Veel mensen schrokken wakker van de sirenes of het lawaai van de toegesnelde traumahelikopter donderdagnacht. Ook vrijdagochtend zijn er nog altijd mensen op straat aan het napraten. Onder wie Yvonne Hens. Ze woont in een ouderencomplex, naast het huis waar het zo misging 's nachts. “Ik werd wakker en keek door mijn achterraam. Ik zag opeens allemaal agenten. Er klonk steeds hondengeblaf. Ik dacht meteen: wat is hier gebeurd? Toen ik buiten ging kijken zag ik een man op een bankje. Dat was een familielid van dat gezin. Hij zei dat het er niet goed uitzag.”

"Dit komt wel binnen, dit is niet leuk."

Een andere bewoner van het complex, Gert-Jan Jonker, werd ook wakker van de sirenes. Hij sprak soms wel eens met leden van het gezin. “Ze maakten altijd wel een praatje. Het was een heel normaal gezin. Dus ja, dit komt bij mij wel binnen. Dit is niet leuk. Ik heb het hier wel moeilijk mee.” Piet Teunissen woont ook in het ouderencomplex naast het huis. Hij vertelt dat hij er niks van meegekregen heeft maar dat de buurt wel duidelijk geschrokken is. "Ik kom hier en tot m’n eigen verbazing is alles afgezet. Blijkt er iemand dood gevonden te zijn. Er wordt veel gepraat maar niemand weet nou precies wat er gebeurd is.”

"Er was onder meer een speciaal team van de politie aanwezig."

Vanwege de ernst van de situatie was er veel politie op de been donderdagnacht. Er kwamen drie ambulances naar de Leurse Dijk. "Er was onder meer een speciaal team van de politie aanwezig", zag een 112-correspondent. Vrijdagochtend is de omgeving rond het huis afgezet. De politie doet onderzoek in en rondom het huis.