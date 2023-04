Vera is al 20 jaar brandweervrouw: ‘Het is niet voor elke vrouw weggelegd’

Van grote branden blussen tot een slachtoffer redden uit het water. Brandweervrouw Vera van de Beek (46) uit Rosmalen heeft het de afgelopen twintig jaar allemaal gedaan. Al kijken sommige Bosschenaren nog steeds verbaasd als ze Vera zien in haar brandweerpak. “Het valt op als er een vrouw bij is tussen al die mannen. Maar dat vind ik alleen maar leuk”, zegt Vera.

Zodra de pieper gaat, rent brandweervrouw Vera met haar collega’s naar de omkleedruimte van de brandweerkazerne. Ze is de enige vrouw in het team van elf brandweermannen bij de Bossche beroepsbrandweer. “De kleding is niet speciaal gemaakt voor vrouwen of mannen. Het moet vooral goed zitten, zodat je je werk goed kunt doen”, zegt Vera terwijl ze haar pak aantrekt. “Tijdens een dienst kan ik worden opgeroepen om een autobrand te blussen of te helpen bij een ongeluk op de snelweg bijvoorbeeld. Maar ook een kat uit de boom halen doe ik nog steeds”, zegt de brandweervrouw met een lach. Als Vera vertelt wat voor werk ze doet zegt ze altijd: ‘ik ben brandweerman’. “Dan weten de meesten meteen wat ik bedoel. Maar ik krijg ook vaak de vraag of ik op kantoor de administratie doe.”

“De actie en het broederschap bij de brandweer trekt mij aan.”

Twintig jaar geleden wilde Vera mensen helpen. Hoe, dat wist ze nog niet precies. “Je bent hulpverlener of niet. Dat zit in je. Dat doe je natuurlijk ook bij de politie en de ambulance, maar de actie en het broederschap bij de brandweer spreekt mij aan”, zegt Vera. Bij de brandweer moet je aan veel eisen voldoen. Want het werk bij de brandweer is soms zwaar. En dus besloot Vera toen ze 25 jaar was, om veel te sporten en fysiek te trainen. Met succes, want ze werd in vaste dienst aangenomen. “Fysiek zijn mannen sterker, maar dat betekent niet dat je dit werk als vrouw niet kunt doen. Het is zeker niet weggelegd voor alle vrouwen, maar ik ben ervan overtuigd dat vrouwen die werken bij de brandweer hun werk net zo goed doen als mannen.”

“Na een melding zitten mijn haren in de war en is mijn make-up uitgelopen.”

Als de Bossche brandweervrouw haar jas dicht ritst zie je duidelijk haar roze gelakte nagels. Voordat Vera en haar collega’s in de brandweerwagen springen, doet ze nog snel haar lange haren in een staart en zet haar helm op. “Ik blijf een vrouw hè”, zegt ze lachend. Maar tijdens een melding denkt ze daar niet aan. “Als ik na een heftige melding weer op de kazerne kom, zitten mijn haren in de war, ben ik zwart van de as en is mijn make-up uitgelopen. Maar dat hoort bij ons vak.”

“Steeds meer vrouwen komen bij de brandweer werken.”