100.000 euro Koningsdagtrekking Staatsloterij valt in Brabant

Bij de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij is 100.000 euro gevallen in Brabant. De gelukkige winnaar kocht zijn lot van de Koningsdagtrekking bij de Albert Heijn aan de Torenstraat in Helmond.

Bjorn Rosner, woordvoerder en prijswinnaarbegeleider bij Nederlandse Loterij is blij voor de winnaar: "Wat een prachtig einde van Koningsdag voor deze winnaar. Wij nodigen de winnaar van harte uit zich bij ons te melden.” De Kroonprijs van Staatsloterij, 20 jaar lang 250.000 euro per jaar, viel dit jaar op vijf eenvijfde loten. Dat betekent dat vijf spelers uit Amsterdam, Assen, Rotterdam, Amersfoort en Zaandam de komende 20 jaar 50.000 euro per jaar ontvangen. Jackpot

De eerstvolgende trekking van Staatsloterij is op 10 mei aanstaande. Dan staat de Jackpot op 7,5 miljoen euro belastingvrij.