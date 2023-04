Nog 2 dagen om belastingaangifte te doen: 'Maar paniek is niet nodig'

Iedereen moet de aangifte inkomstenbelasting over 2022 voor komende maandag hebben ingediend bij de Belastingdienst. Veel mensen stellen hun belastingaangifte uit. Hoe komt dat? En hoe breng je je aangifte dit weekend nog tot een goed eind?

"Je aangifte nu nog doen? Dat is voor de meesten ruim op tijd", zegt belastingadviseur Twan Hertogs uit Best. "Je moet het gewoon even doen. Het kost de meeste mensen maar tien minuten." De Belastingdienst heeft veel gegevens al ingevuld. "Je moet gewoon op internet inloggen en de stappen doorlopen. Meer is het niet." Kortom, dit weekend je aangifte doen kan makkelijk. Voor sommige mensen is het wel ingewikkelder, zoals bij zzp'ers of mensen met bijzondere zorgkosten. Dan is het belangrijk dat je alle kosten en administratie klaarlegt, voordat je aangifte doet. Ook is het slim om bij de Belastingdienst te controleren voor welke regelingen en aftrekposten je in aanmerking komt. Dat kost tijd. Heb je die tijd niet dit weekend? Hertogs: "Dan vraag je uitstel aan. Ook dat gaat redelijk snel." Uitstel aanvragen kan online of door te bellen met de Belastingdienst voor 1 mei. Je moet de aangifte dan doen voor 1 september. Doet een boekhouder je administratie? Dan vraagt die meestal al uitstel voor je aan.

"Mensen zijn bang om fouten te maken, maar de Belastingdienst sluit je niet meteen op."

2022 is al even voorbij en aangifte doen kan al sinds 1 maart. Waarom stellen zoveel mensen deze taak dan uit? "Mensen zijn bang om fouten te maken." Daar is volgens Hertogs geen enkele reden voor. "Paniek is niet nodig. Als je een fout maakt, dan pas je dit aan. De Belastingdienst sluit je niet meteen op." Het uitstel kan ook komen doordat mensen bang zijn dat ze veel geld terug moeten betalen. Zeker nu veel huishoudens worstelen met hoge vaste lasten. Heb je niet genoeg geld om een belastingaanslag te betalen? Dan kun je de Belastingdienst bellen en vragen of je een betalingsregeling kunt krijgen. Maar volgens Hertogs is het in veel gevallen ook simpel uitstelgedrag. "We doen dit soort financiële dingen liever niet en wachten daarom tot het laatste moment." Dan kan het maar zo zijn dat het erbij inschiet en dat je de deadline mist. Dat is overigens niet meteen een probleem. De Belastingdienst stuurt je eerst een herinnering. Als je dan niets doet, volgt een aanmaning. Pas na die waarschuwingen krijg je een boete. Die is minimaal 385 euro, maar kan oplopen tot meer dan 5000 euro als je de aangifte vaker niet doet.

"Voor de meeste mensen geldt: ga er gewoon even voor zitten."