Megahit van Marco Schuitmaker is 'prachtig eerbetoon' aan Pierre Kartner

Het nummer 'Engelbewaarder' van Marco Schuitmaker staat sinds deze week op nummer 8 van de Nederlandse Top 40. Ook staat het stijf bovenaan in de Sterren NL Top 25. Het liedje dat bijna 50 jaar geleden werd geschreven door Pierre Kartner uit Breda, is een megahit. Een mooie ode aan de vorige jaar overleden zanger en liedjesschrijver, vindt ook zangeres Mieke die in de jaren zeventig het origineel zong.

Walter Kartner laat weten dat hij erg blij is met het nieuwe succes van zijn vaders hit, dat nu wordt gezongen door Marco Schuitmaker. Maar de originele uitvoering van zangeres Mieke vindt hij nog steeds het mooist gezongen. Zijn vader heeft dit succes niet meer mee kunnen maken. Die overleed vorig jaar november na een ziekbed. Zijn moeder overleed een paar maanden daarna. Op YouTube is de nieuwe versie van Engelbewaarder van Schuitmaker al miljoenen keren beluisterd, net als bij Spotify en bijvoorbeeld TikTok. Engelbewaarder werd massaal meegezongen tijdens 538 Koningsdag in Breda:

De nieuwe hit is ook verschenen op cd-single en ouderwets vinyl. “De vinylsingles waren heel snel uitverkocht”, vertelt Peter Voesenek van de Special CD Shop in Breda. “En de cd-singles lopen ook erg hard. Daar heb ik er al honderden van verkocht.” Voesenek vindt Engelbewaarder een prachtig eerbetoon aan Pierre Kartner. “Die man heeft meer dan duizend liedjes geschreven. Daar hoor je eigenlijk te weinig over. Het is dan mooi dat zo’n nummer van hem een grote hit wordt.” Vergeten hit

Engelbewaarder wordt nu gezongen door Marco Schuitmaker uit het Drentse Roden. Hij blies de vergeten hit van Kartner vorig jaar september nieuw leven in en dat leidt nu ruim een half jaar later tot een plaats in de top tien. Schuitmaker ontdekte het nummer toen hij tijdens een weekendje weg een doos met oude platen meenam. En daar zat Engelbewaarder van Mieke ook tussen. Volgens zijn manager is Schuitmaker erg blij met het werk van Kartner. “De boekingen stromen binnen.” Pierre Kartner schreef het origineel, Mijn Engelbewaarder, in de jaren 70 voor de Belgische zangeres Mieke. Zij is blij met de mooie ode aan de man die haar ontdekte als zangeres. De Vlaamse zangeres Mieke scoorde in 1976 een hit met 'Mijn Engelbewaarder':

De officiële clip van Marco Schuitmakers' Engelbewaarder is al miljoenen keren bekeken op Youtube: