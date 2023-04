Vakantievierders treffen het: komende week schijnt de zon geregeld

Mensen die komende week vakantie vieren in eigen land treffen het. De zon schijnt komende week geregeld. Wel krijgen we te maken met een kleine dip qua temperatuur, maar die stijgt in de loop van de week weer wat.

Ook dit weekend is er weinig te klagen over het weer, vertelde Rico Schröder van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Na een bewolkte start van de dag krijgen we de zon te zien en het blijft sowieso droog. Het wordt 's middags zo'n 16 graden, dus de temperatuur is prima. De wind waait vanuit het noorden en is zwak tot hooguit matig. Het is 's middags echt lekker weer."

"Over dit weekend valt niet veel te mopperen."

Zaterdagavond en -nacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar 2 of 3 graden. "Het wordt dus een frisse nacht." Zondag krijgen we volgens de weerman van Weerplaza opnieuw een heel mooie dag met wat zonneschijn. "In de middag verschijnen wel wat stapelwolken, maar de temperatuur komt uit op 17 of 18 graden. Daarbij staat in het algemeen weinig wind, uit het oosten. Over dit weekend valt niet veel te mopperen."

"Warme maandag wordt dinsdag en woensdag afgestraft."