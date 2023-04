ProRail verwijdert opnieuw dassenburchten, extra reistijd voor reizigers

ProRail is zaterdag druk bezig met het verwijderen van dassenburchten onder het spoor bij Geffen en Berghem. Een klein gelukje is dat er al andere werkzaamheden aan het spoor ingepland waren. Toch ligt het treinverkeer in een deel van de provincie een week lang stil, maar reizigers nemen de extra reistijd dit weekend voor lief. "Maar doordeweeks is het verre van ideaal."

Evie Hendriks & Rochelle Moes Geschreven door

ProRail is aankomende week druk bezig met allerlei werkzaamheden aan het spoor waardoor er geen treinen rijden tussen Den Bosch en Nijmegen. Zo worden er dakplaten bij station Oss vervangen en wordt een spoorbrug bij Ravenstein aangepakt, maar de spoorwegbeheer is vooral druk met het verwijderen van dassenburchten.

"Kunstburcht ter compensatie."

In Berghem werden zaterdag de voorbereidingen getroffen om de dassenburchten te verwijderen. "We hebben kleppen geplaatst waardoor de dassen de laatste dagen nog uit de burcht konden, maar niet terug naar binnen. Ter compensatie hebben we een kunstburcht geplaatst", vertelt ecoloog Erwin Vinke. Met wildcamera's hield ProRail in de gaten of er dassen waren. "Die hebben we de laatste dagen niet meer gezien. We zijn nu laagsgewijs de gangen aan het afgraven en daarvoor gaan er camera's mee naar binnen. Als we een das zien, stoppen we en gaan we de volgende dag verder om ze de kans te geven om te vertrekken", vertelt Yorick Valk van ProRail.

"In Esch was het echt niet veilig."

In totaal worden de dertien gevonden pijpen onder het spoor bij Geffen en Berghem gedicht en versterkt. Dat waren er eind maart in Esch zo'n vijfentwintig. "Daar was sprake van instortingsgevaar door de vele loze ruimtes en het gewicht van de trein. Dat was echt niet veilig voor reizigers. Hier pakken we de dassenburchten alvast mee bij de rest van de werkzaamheden." Dat levert wat vertraging op, maar daar zijn de meeste reizigers op station Oss van op de hoogte. "Op het station hing een bordje met een aankondiging', vertelt een jongen die onderweg is naar zijn ouders. "Er is niks aan te doen. Normaal doe ik een half uur over mijn reis en nu een uur en drie kwartier. Het scheelt dat het weekend is want doordeweeks is het verre van ideaal."

"Al de vierde bus waar ik me in vergis."

Reiziger Marjon uit Oss is haastig naar de juiste bus op zoek. De vertraging vindt ze geen probleem, maar het vinden van de goede bus wil nog niet echt lukken. "Dit is al de vierde bus waar ik mij in vergis", lacht ze als de buschauffeur vertelt niet haar richting op te gaan. "Gelukkig vertrek ik altijd op tijd. De vertragingen zijn jammer, maar eerder vertrekken is geen probleem zeker niet in het weekend." Reiziger Luuk is blij dat hij vanochtend nog even in zijn reisplanner keek. "Ik wist eerst niet dat ik vertraging zou hebben. Gelukkig scheelt het maar een kwartier." ProRail verwacht dat de werkzaamheden tot maandag 8 mei duren.