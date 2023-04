Inwoner Eersel miljonair na winnen hoofdprijs Lotto XL

De hoofdprijs van de Lotto XL is zaterdag gevallen in de gemeente Eersel. Een abonneespeler voorspelde de zes winnende getallen 1, 4, 20, 21, 23 en 37 goed. en wint hiermee een miljoen euro bruto.

"Een super zaterdag voor deze gelukkige winnaar", reageert Bjorn Rosner. Hij is woordvoerder en prijswinnaarbegeleider van de Nederlandse Loterij. "Omdat het om een abonneespeler gaat, wordt het geld automatisch overgemaakt. Maar we nodigen de winnaar van harte uit zich te melden zodat we 'Eerste Hulp bij Geluk', dit is advies en begeleiding bij deze nieuw verworven rijkdom, kunnen bieden."

Kansspelbelasting

Lotto maakt de gegevens van de prijswinnaar niet bekend.

De hoofdprijs van Lotto XL is een bruto geldprijs. Over het prijzengeld van een miljoen euro moet de winnaar dus nog wel 29,5 procent kansspelbelasting betalen.