Ben je bang voor spinnen? Frans Kapteijns heeft tips!

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer geeft hij in Stuifmail tips voor het tegengaan van een spinnenfobie, besteedt hij aandacht aan een konijn dat het haasje is en aan grauwe schildwantsen in huis.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister hem hier:

Hoe raak je je spinnenfobie kwijt?

Ben je bang van spinnen en wil je daar iets trgen doen? De beste methode is dan de confrontatie aangaan. Bouw dit wel rustig op. Als je het te snel doet, gaat het fout. Bestudeer eerst zo’n spin op afstand. Misschien eerst met een kijker. Daarna ga je wat dichterbij, dan zonder kijker en telkens een stapje dichterbij. Deze methode werkt. Het uit de weg gaan van iets waarvan je bang bent, houdt de angst in stand. Sterker nog, dit versterkt de angst alleen maar. Nog wat tips:

1. Kijk naar foto's van spinnen. 2. Kijk naar filmpjes van spinnen en vermijdt films die de spin in een verkeerd daglicht plaatsen. 3. Een nepspin vasthouden. 4. Naar buiten gaan om spinnen te zoeken. 5. Een spin vangen en ernaar kijken. 6. Naar het spinnenverblijf gaan in een dierentuin. 7. Bij de Oliemeulen in Tilburg op bezoek gaan en een vogelspin vasthouden. 8. Kijken naar een spin zonder een deksel op het insectenpotje. 9. Kijken naar hoe ze in een dierentuin spinnen te eten geven. 10. Kijken hoe de verzorger de spin vasthoudt.

Een bever (foto: Hans van Deursen).

Bever gespot in het Eindhovens kanaal

Hans van Deursen zag op dinsdag in het Eindhovens kanaal een bever. Hij vroeg zich af of dit iets bijzonders is. Nou, bevers zijn duidelijk meer en meer aanwezig in ons Brabantse land en dus is de kans dat je een bever in onze beken en rivieren tegenkomt steeds groter aan het worden. In kanalen worden ze nog niet zoveel gespot, dus kun je wel stellen dat dit een bijzondere waarneming is. Toch moet je altijd goed opletten, want vaak verwarren mensen zwemmende muskusratten en beverratten met bevers. Bij zwemmende bevers bevinden de oren, ogen en neusgaten zich allemaal op dezelfde hoogte. Hierdoor steekt er niet veel boven het water uit, wat bij andere zwemmende dieren wel zo is. Daarnaast is de staart van bevers kenmerkend, want geen enkel ander dier heeft een platte staart.

Een geringde vlekplaat (foto: Rosemarie de Wit).

Wat is de naam van deze paddenstoel?

Rosemarie de Wit heeft mij een foto gestuurd met daarop een paddenstoel. Tenminste, dat denk ze. Verder schrijft ze: “Onder bij de stam van een fruitboom ligt stalmest. Daaruit kwam deze paddenstoel naar boven.” Ze heeft gelijk, het is zeker een paddenstoel. Die aanvullende beschrijving zegt mij dat dit een geringde vlekplaat is. Geringde vlekplaten zijn paddenstoelen die op strorijke mest van runderen en paarden groeien. Daarnaast komen ze vooral voor op zandgronden en moeten stroken gras of graslanden niet erg bemest zijn. De kleur van de hoed van deze paddenstoel varieert van wit tot donker bruin of geel. Daarnaast is de hoed bij vochtige of natte omstandigheden enigszins kleverig, wat je goed kunt voelen.

Een grote gele kwikstaart aan de Genderbeek in Eindhoven (foto: Kristel van den Hoven).

Grote gele kwikstaart gespot bij de Gender

Kristel van den Hoven en haar zoon Marco (10) zagen in Eindhoven boven de Genderbeek een vogel ter grootte van een mus, maar met een gele staart. De bijgevoegde foto is onscherp, maar hun beschrijving is heel helder dus denk ik dat Kristel en Marco een bijzondere vogel hebben gezien: de grote gele kwikstaart. Toch ben ik even op het internet gaan zoeken om nog meer zekerheid te hebben. Daar vond ik inderdaad een aantal artikelen over de grote gele kwikstaart in Eindhoven. Bij deze de link waar zij nog wat meer kunnen lezen over deze prachtige vogel.

Vruchtbare stengels met sporendragers van heermoes (foto: Frans van Loon).

Onbekende plantjes in grote aantallen in de tuin

Frans van Loon heeft al een aantal jaren last van teveel heermoes ofwel akkerpaardenstaart in zijn tuin. Dit voorjaar groeit op die plek een heel vreemd plantje en wil hij graag weten wat het is. Op zijn foto zie je stengels met afwisselend donkerbruine delen en bleekbuine delen met op de kop een korrelig, langwerpig hoedje. We hebben hier te maken met stengels zonder bladgroen en met sporenaren op de top. Dit zijn de fertiele (vruchtbare) stengels van heermoes. Deze fertiele stengels verschijnen vroeg in het voorjaar. Na ongeveer twee weken, als deze fertiele stengels hun sporen kwijt zijn en dus gaan verdorren, komen de bladgroene stengels van heermoes tevoorschijn. Dus wat Frans van Loon doet, het weghalen van deze stengels, is prima, want dat voorkomt nog meer groene heermoes.

Grote gele kwikstaart in Winterswijk – Vroege Vogels

In de randen van de Boven-Slinge broeden beekvogels, zoals de ijsvogel en de grote gele kwikstaart. De natuurlijke wanden daar zijn perfect voor deze vogels. De ijsvogel broedt in holletjes, de kwikstaart maakt zijn nest juist aan de oever. Samen met Robert Kwak (Vogelbescherming) gaat Menno in bovenstaand filmpje op zoek naar de grote gele kwikstaart. Deze vogels eten vooral kleine ongewervelde diertjes die om en bij het water leven, zoals insecten, spinnen en kleine slakjes. De grote gele kwikstaart heeft voordeel van een meanderende, 'natuurlijke' beek en verbeterde waterkwaliteit.

Een grauwe schildwants (foto: Marco Eggebeen).

Vreemde tor gevonden bij het schoonmaken

Tijdens zijn schoonmaakklus in een appartementsgebouw kwam Marco Eggebeen naar eigen zeggen een soort tor tegen. Op zijn foto kan ik meteen zien dat dit geen tor is, maar een wants. De naam is grauwe schildwants. In de nacht en in de winter zoeken deze insecten beschutte plaatsen op, bijvoorbeeld in huizen en gebouwen. Het beste kan je ze vangen en buiten zetten, want hen doodslaan veroorzaakt een enorme stank. Grauwe schildwantsen voeden zich overdag met plantensappen van houtachtige planten. Voorbeelden hiervan zijn diverse prunus-soorten - zoals meidoorn en vogelkers - maar ook de lijsterbes, hazelaars en iepen. Mochten er toevallig dode insecten liggen, dan zuigen ze die ook leeg. Oorspronkelijk kwam de grauwe schildwants hier niet voor, maar in het zuiden van Europa. Vermoedelijk is deze wants meegekomen met planten uit die streek.

Het cocon van een wespspin (foto: Thea Willems).

Wanneer komen jonge wespspinnetjes uit hun cocon gekropen?

Thea Willems stuurde mij een foto van een cocon van een wespspin. Haar vraag is of ik kan aangeven wanneer jonge wespspinnetjes uit zo’n cocon komen. In principe is dat in maart van het jaar daarop, maar weersomstandigheden kunnen van invloed hierop zijn en dan kan het best april worden. Zo’n wespspincocon bevat honderden eitjes en wordt meestal al in augustus gesponnen. Nadat de wespspin het cocon heeft gemaakt met de eitjes erin, bewaakt zij dit cocon tot ze sterft.

Het vrouwtje van de wespspin (foto: John de Koning).

Een maand na het spinnen van het cocon komen de jonge spinnetjes uit het ei, maar ze blijven de hele herfst- en winterperiode in dat cocon zitten. Het voorjaar daarop verlaten ze dan allemaal het cocon.

Bijzonder filmpje

Op tweede paasdag was op camerabeelden van Will en Rina Diepstraten te zien dat een bosuilfamilie een grote vangst had gedaan. Te zien is dat de bosuil een konijn de uilenkast in trekt voor haar drie jonge kuikens.

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die Marij van Driel vorig jaar maakte van een zwarte specht in de Oisterwijkse bossen.