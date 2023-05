Alle regionale omroepen houden samen Regio Songfestival

Alle dertien regionale omroepen gaan samen een Nederlands songfestival organiseren, dat op zaterdag 4 november in Utrecht wordt gehouden. Het 'Regio Songfestival' zal dezelfde vorm hebben als het Eurovisie Songfestival. Alle omroepen leveren een artiest voor dit nieuwe evenement. De wedstrijd wordt op de dertien tv-zenders tegelijk uitgezonden.

Net als bij het officiële songfestival komt de volgende editie van het festival uit de provincie van de winnaar.

Je hoeft trouwens geen Engelstalige nummers te verwachten. Er wordt uitsluitend in het Nederlands gezongen. Of nog liever: in de streektaal van de provincie. Dus Fries, Limburgs of Zeeuws: alles mag.

Verbinding

Mede-organisator Machteld Smits van gastomroep RTV Utrecht kijkt vol vertrouwen naar de eerste editie. "De samenwerking met de regionale collega’s geeft enorm veel energie. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Het is een uniek evenement en muziek zorgt voor de juiste verbinding. De regionale omroep is voor iedereen en is altijd bereikbaar en nu voor heel Nederland.”

De show vindt plaats in de Stadsschouwburg in Utrecht en is dan onder meer live te volgen op Omroep Brabant.