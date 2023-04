Wapens, explosieven en munitie gevonden in huis in Oisterwijk

In het huis aan de Haarenseweg in Oisterwijk waar de politie zaterdag onderzoek deed, zijn wapens, explosieven en munitie gevonden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. In dit huis woont de huurder van het bedrijfsgebouw aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk waar na een schietpartij die vrijdagavond plaatsvond ook al wapens en munitie werden gevonden.

Volgens de politie was er ondanks de vondst aan de Haarenseweg geen direct gevaar voor de omgeving. "De EOD heeft geholpen de spullen uit het huis te halen." Zoon in hand geschoten

Bij de schietpartij aan de Nijverheidsweg werd vrijdagavond een 31-jarige man in zijn hand geschoten. Het zou gaan om de zoon van de eigenaar van de loods, een 31-jarige Ossenaar. Hij werd na behandeling in het ziekenhuis gearresteerd. Zijn vader (60) werd bij de loods ingerekend. Twee andere verdachten waren er na het schieten in een auto vandoor gegaan, maar konden in de loop van de vrijdagnacht alsnog worden aangehouden, op de snelweg A50 bij Hoenderloo. Deze twee mannen komen uit Rotterdam (20) en Schiedam (36). Zij worden dinsdag voorgeleid. LEES OOK: Vuurwapens en munitie ontdekt in bedrijfsgebouw na schietpartij