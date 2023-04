Nederlandse Turken staan twee uur in de rij om te stemmen voor verandering

Mensen met een Nederlandse en Turkse nationaliteit mogen zaterdag, zondag en maandag in Eindhoven hun stem uitbrengen voor de Turkse verkiezingen. En dat zou wel eens de spannendste verkiezing in jaren kunnen worden, waarbij de huidige president Recep Tayyip Erdogan het in een nek-aan-nekrace opneemt tegen oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.

Het is een mogelijk kantelpunt voor de Turkse bevolking. Tenminste, volgens de peilingen. Erdogan loopt daar nagenoeg gelijk op met Kilicdaroglu. En dus kan de uitslag ervoor zorgen dat er misschien, na bijna twintig jaar Erdogan, een nieuwe president kan komen.

In Nederland zijn er vier steden waar Nederlandse Turken mogen stemmen: in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven, waar het Turkse consulaat zich voor de gelegenheid even in het Van der Valk-hotel heeft gevestigd.

De rij is enorm, wel twee uur lang. Studenten, gezinnen, kinderen en hun ouders staan in een lange stoet over de parkeerplaats in de zon te wachten tot ze aan de beurt zijn. Het zijn honderden kiezers die een steentje bij willen dragen aan een in hun ogen mooi en eerlijk Turkije, van in totaal 200.000 Nederlanders met Turks stemrecht.

Daar wordt dit jaar een flink beroep op gedaan. "In Turkije zijn de rijen normaal maar vijf minuten, dat is hier wel anders", vertelt een van de studentes in de rij. Ze komt uit Istanbul, maar is hier op uitwisseling. En ondanks de lange wachtrij vindt ze het enorm belangrijk om te stemmen.