Herlings wint zijn 101e GP en evenaart record

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft het recordaantal GP-overwinningen van de Belg Stefan Everts geëvenaard. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo won de Grote Prijs van Portugal in de MXGP en dat was zege nummer 101 in zijn carrière.

De 28-jarige Herlings eindigde op het rode zand van Agueda als derde in de eerste manche, maar hij won met overmacht de tweede heat. Hij scoorde 45 punten, 3 meer dan de Fransman Romain Febvre, die tweede werd in de eerste manche en derde in de tweede.

De Spaanse WK-leider Jorge Prado was weliswaar de snelste in de eerste heat, maar hij kwam in de tweede race niet verder dan de zesde plaats en belandde in het dagklassement op de derde plaats.

Hielblessure

Herlings miste het hele vorige seizoen vanwege een hielblessure. Hij vierde in maart zijn rentree met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Eind maart won hij vervolgens de Grote Prijs van Sardinië. Dat was zijn honderdste zege.

Dertien jaar geleden begon de succesreeks voor de begenadigde motorcrosser, die op veel meer overwinningen had kunnen staan als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest.

Zijn eerste GP-zege was in 2010 de Grote Prijs van Nederland in Valkenswaard. In de jaren erna veroverde hij drie keer de wereldtitel in de MX2 en twee keer de titel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross.