Automobilist (53) komt om het leven bij botsing op boom

Een automobilist is zondagnacht om het leven gekomen in De Heen. De bestuurder, een 53-jarige man uit Steenbergen, zou rond kwart over drie 's nachts met de auto een boom langs de Schansdijk geraakt hebben.

Het slachtoffer reed volgens de politie met zijn auto over de Schansdijk in de richting van de Oude Vlietpolderdijk toen hij na een bocht met de linkerwielen van zijn auto in de berm terechtkwam. Vervolgens botste de auto met de voorkant tegen de boom, gleed de auto van het talud en belandde die op zijn dak. Onderzoek

De bestuurder werd door de brandweer uit de auto gehaald, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog ander verkeer bij het ongeluk betrokken zou zijn. De politie doet onderzoek.

De automobilist raakte een boom langs de Schansdijk in De Heen en schoof van de weg (foto: Christian Traets/SQ Vision).