Een automobilist is zondagnacht om het leven gekomen in De Heen. De bestuurder zou rond kwart over drie 's nachts met de auto een boom langs de Schansdijk geraakt hebben.

Na de botsing gleed de auto van de dijk. Onderzoek

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek.

De automobilist raakte een boom langs de Schansdijk in De Heen en schoof van de weg (foto: Christian Traets/SQ Vision).