Dode man (75) gevonden op een bankje met vuurwapen in de buurt

Op een bankje in het park aan de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven is maandagochtend het lichaam van een 75-jarige man gevonden. In de buurt van de man is een vuurwapen gevonden. De politie laat na onderzoek weten dat ze niet uitgaat van een misdrijf.

Een voorbijganger vond het lichaam rond tien over half acht. De man komt uit Eindhoven en woonde in de buurt van het parkje. De politie had de omgeving afgezet voor onderzoek. Daaruit bleek dat het gaat om zelfdoding. Het onderzoek werd rond half elf afgerond. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan bijvoorbeeld via 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

