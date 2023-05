PSV'ers vieren bekerfeest met groene badjassen: zo is die traditie ontstaan

Springend en zingend stonden de PSV'ers na het winnen van de KNVB-beker feest te vieren voor de vakken met 'hun' fans. Met opvallende groene badjassen om hun schouders, waaronder het PSV-shirt verborgen ging. Het dragen van de badjassen na de bekerfinale is uitgegroeid tot een traditie. Maar waar komt die vandaan?

In 1912 ging de finale tussen de Haarlemmers van HFC en Haarlem. Organisator Kees van Hasselt van Sparta kwam toen op het idee om iedereen badjassen te geven na de finale. Dat was vooral praktisch bedoeld. Iedereen moest namelijk op het veld blijven staan om daar te wachten op de toespraak van de burgemeester. Dan zouden ze misschien een koudje kunnen oplopen.

De huidige traditie is bedacht door sportmarketeer Frank van den Wall Bake: "Ik had dit idee gejat uit Engeland. Ik heb daar een tijd gewoond gewerkt en zag die badjassen. Terug in Nederland kreeg ik Amstel als klant. Dat biermerk werd toen de naamgever van het bekertoernooi: de Amstel Cup. Daarbij introduceerde ik die badjassen."

De winnende ploeg kreeg toen een rode badjas, de kleur van Amstel. Daar stond op: 'Winnaar'. De verliezer kreeg een witte badjas, met in het rood het Amstellogo erop.

Ze werden destijds uitgereikt voordat de spelers het podium op gingen. Op het fotomoment droegen de spelers de badjas met die reclame. Veel clubs baalden daarvan, want hun eigen shirtsponsor verdween daar dan onder. "Dat vonden de shirtsponsors niet zo prettig", herinnert Van den Wall Bake zich.

Eén keer kreeg de sportmarketeer zelf problemen met de badjas. Zijn bedrijf had de shirtreclame voor FC Groningen geregeld en die ploeg bereikte de finale bereikte.

"Toen twijfelde ik. Amstel was sponsor van de bekerfinale en een van mijn klanten stond in de finale. FC Groningen stond op het podium, maar hun sponsor was niet zichtbaar. Dat is met veel praten opgelost, maar ik voelde me er niet lekker bij. Ik was een soort slachtoffer van mijn eigen succes toen."