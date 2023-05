Bekerfinale was een aanfluiting, vinden Willy en René van de Kerkhof

De vreugde over de winst van de bekerwinst van PSV wordt bij de gebroeders van de Kerkhof wel een beetje overschaduwd door het niveau van de wedstrijd en de vele opstootjes. "Jongens, jongens wat heb ik een slechte wedstrijd gezien", verzucht Willy. Ook broer René vond de wedstrijd niet om aan te zien. "Veerman, Ramalho en Hato van Ajax speelden nog goed, de rest was alleen met de tegenstander bezig. Ik ben blij dat de minst slechte van de twee de beker heeft gewonnen."

Complimenten hebben de broers in de nieuwe aflevering van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant wel voor keeper Joël Drommel, al hadden beiden hem niet opgesteld. "Ik zei vorige week nog dat je gewoon met je beste elf moet spelen", zegt Willy, "maar Ruud wilde niet naar me luisteren." Doordat PSV uiteindelijk met penalty's won, werd Drommel ook nog de held van de avond. "Al was die bal van Alvarez meer een terugspeelbal dan een strafschop."

"Bergwijn ken je niet meer terug."

Verder viel er weinig te genieten in de finale, volgens de broers. "Het begon al na twee minuten met Bergwijn die Sangaré zo agressief de bal afpakt", zegt Willy. "Je herkent die Bergwijn ook helemaal niet meer terug. Bij PSV was hij heel waardevol. Nu kunnen ze hem beter met vakantie sturen. En dan mag hij Klaassen meenemen." Maar ook aan PSV kant waren er nogal wat spelers de kluts kwijt. "Luuk de Jong was ook zichzelf helemaal niet", vindt René. "Er was ook helemaal geen respect voor de scheidsrechter", moppert Willy. "Bij iedere beslissing van Higler stonden er vijf spelers voor zijn neus. Ik vindt het nog knap hoe hij de wedstrijd in de hand heeft weten te houden. René is kritischer. "De scheidsrechter had harder mogen ingrijpen", vindt hij. "Hij had al sneller een paar gele en misschien wel rode kaarten moeten geven. Dit was geen reclame voor het voetbal."

"We kunnen AZ de punten cadeau doen zodat ze voor Ajax eindigen."

Na de bekerwinst, gaat de focus weer op de competitie waarin de cruciale tweede plek nog te halen valt. Willy heeft al een bijzonder scenario in zijn hoofd. "Als wij bij Sparta winnen en AZ pakt Ajax, dan kunnen wij AZ in de laatste wedstrijd de punten cadeau doen zodat zij voor Ajax eindigen." Hoe dan ook: voor Ajax is het een beroerd seizoen. "Maar daar zitten wij niet zo mee", grijnst René. Deze week in de podcast meer over de bizarre wedstrijd en de vraag of er voor Joël Drommel naast een eenmalige heldenrol ook nog een toekomst is.