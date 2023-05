Peter Gillis moet dwangsom van 200.000 euro écht gaan betalen

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet een opgelegde dwangsom van 200.000 euro echt gaan betalen. De Zeeuwse gemeente Terneuzen legde deze dwangsom begin vorig jaar op voor het huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark Marina Beach. De gemeente meldt nu dat ze deze dwangsom gaat innen.

Peter Gillis had tot 13 april de tijd gekregen om met een reactie te komen op de dwangsom. Dat heeft hij volgens de gemeente Terneuzen niet gedaan.

Nieuwe dwangsom opgelegd

Al in 2018 kreeg Gillis van de gemeente een dwangsom van 100.000 euro voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. De uit Ommel afkomstige Gillis ging hiertegen in beroep. De Raad van State moet hierover nog een uitspraak doen.

Uit nieuwe controles in in 2021 bleek dat er nog steeds arbeidsmigranten op het park woonden. De gemeente legde in 2022 daarom een dwangsom van 200.000 euro op.

Naast het innen van dat bedrag, heeft de gemeente ook al een nieuwe dwangsom van 400.000 euro opgelegd. Die hoeft Gillis niet te betalen als alle arbeidsmigranten voor 30 juni van het park af zijn.

