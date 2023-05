Vrouw (76) staat oog in oog met woningovervaller: 'Hij zei geen woord'

Vijf maanden nadat ze thuis in Oss werd overvallen, is het 76-jarige slachtoffer nog steeds emotioneel. "Ik woon hier al 27 jaar. Het is een heel fijne wijk en ik woonde hier graag. Nog steeds. Maar bij die overval dacht ik dat ik een hartaanval kreeg. Ik kon niets doen. Ik bleef stokstijf staan toen ik de dader zag en hij sloeg me tegen de grond." In Bureau Brabant wordt maandagavond aandacht besteed aan de overval.

De overvallers sloegen op zondag 13 november toe bij een huis aan de Burgemeester Van de Elzenlaan. Dat gebeurde rond elf uur 's avonds. De bewoonster had net haar hond uitgelaten, zoals ze dat vijf keer per dag doet. Toen ze thuiskwam, deed ze de deuren op slot. Ze zette het alarm aan en ging naar boven, naar de slaapkamer. Toen hoorde ze glas breken en ging het alarm af. Ze wilde 112 en haar zoon belen, maar zo ver kwam het niet. Voordat ze bij de telefoon was, stond ze oog in oog met de indringer. "Hij heeft niet één woord gezegd. Hij pakte me vast en gooide me als een lappenpop op de grond. Ik dacht eerst dat ik mijn pols gebroken had en bleef op de grond liggen."

"Volgens mijn zoon ging ik eraan onderdoor."