'Hondsbrutale' dieven stelen op klaarlichte dag 6 verwarmingsketels

Dieven worden steeds brutaler. Bij installatiebedrijf Van Eersel in Asten kunnen ze erover meepraten. Op klaarlichte dag sloegen twee daders toe en namen ze zes dure verwarmingsketels mee. Eigenaar Pieter van Eersel is stomverbaasd: "Rond half elf 's morgens, terwijl ons personeel gewoon aan het werk was. Dit is bizar."

De dieven sloegen hun slag op maandag 27 februari. Beelden van de diefstal worden maandagavond in Opsporing Verzocht getoond. Op camerabeelden is te zien dat de daders met een lichtgrijze Volkswagen Caddy het bedrijventerrein oprijden en de voor- en achterkant van het pand verkennen. Ze parkeren bij de zijdeur en een van de dieven maakt het elektronische slot na wat gepruts open. Hij loopt het magazijn binnen, waar personeel van het installatiebedrijf hem ziet. "Zij hadden niet door dat hij hier niet hoorde. Er komen hier wel vaker klanten in het magazijn, die langs de voordeur binnenkomen en van de receptie door mogen lopen", zegt Van Eersel tegen Omroep Brabant. Uiteindelijk gaan beide dieven aan de slag. Ze verwijderen het folie van een pallet met verwarmingsketels en gaan er met zes ketels van 1100 euro per stuk vandoor, zo is te zien op de beelden. "Terwijl ze bezig waren, merkte een van onze medewerkers hen alsnog op. We hebben hen aangesproken maar zij gingen er met hun bestelbus vandoor", aldus Van Eersel. De beveiliging is inmiddels nog verder aangescherpt door de sloten aan te passen. "Die gestolen ketels verwacht ik niet terug te zien. Gelukkig hadden onze klanten er geen last van. De groothandel heeft snel nieuwe geleverd. Maar hopelijk herkent iemand die dieven op beeld, zodat ze niet opnieuw elders toe kunnen slaan." Het familiebedrijf bestaat al jaren, maar zoiets heeft de eigenaar nog nooit meegemaakt. "Dit is echt bizar. Hondsbrutaal om dit zo overdag te doen."