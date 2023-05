Hallo Hoogvliet! Supermarktketen opent eerste winkel in Brabant

Supermarktketen Hoogvliet opent binnenkort haar eerste winkel in Brabant. De zaak komt aan de Kooikersweg in Den Bosch. Het is de 73e supermarkt van het familiebedrijf.

"Hiermee boort Hoogvliet een compleet nieuw marktgebied aan", zo stelt de winkelketen zelf. De Bossche winkel krijgt een oppervlakte van 1200 vierkante meter. De winkel komt op de plek van een verouderde winkelstrip aan de Kooikersweg. Nadat daar jaren over is gesproken zijn die panden gesloopt voor nieuwbouw. Boven de supermarkt komen appartementen. Hoogvliet werd in 1968 opgericht door Leen Hoogvliet. Het bedrijf heeft winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.