Dodelijk ongeluk op testterrein van DAF in Sint-Oedenrode

Bij een ongeluk maandag aan het eind van de middag op de proefbaan van DAF in Sint-Oedenrode is een man van 43 uit Loosbroek overleden. Het slachtoffer, een medewerker van DAF, maakte volgens een woordvoerder van de politie een testrit met een vrachtwagen 'en daarbij is iets helemaal misgegaan'.

Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Ook is de vrachtwagen niet in brand gevlogen, zo geeft de politie desgevraagd aan. Het slachtoffer zat alleen in de vrachtwagen. Onderzoek Arbeidsinspectie

Wat er precies is gebeurd op het testterrein aan de Lieshoutseweg, wordt door de Arbeidsinspectie onderzocht. De inspectie heeft hierbij ook de hulp ingeroepen van specialisten van de verkeersongevallenanalyse van de politie. Vanwege de ernst van het ongeluk werden diverse hulpdiensten opgeroepen. Ook een traumahelikopter landde in de buurt. Op de proefbaan van DAF worden onder meer nieuwe vrachtwagens van de Eindhovense vrachtwagenfabriek getest. Dit filmpje dat te vinden is op YouTube geeft een beeld van de DAF proefbaan in Sint-Oedenrode:

Foto: SQ Vision.

