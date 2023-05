Cihat ging van TOP Oss naar Turkije: 'Sfeer hier is niet te omschrijven'

Nog geen drie jaar geleden dacht hij als speler van TOP Oss aan stoppen met voetbal, maar Cihat Celik volgde zijn hart en vertrok naar Turkije. Hoe anders ziet de wereld er nu uit voor de 27-jarige Ossenaar. Celik is een belangrijke speler van voormalig bekerwinnaar Kocaelispor, woont in een prachtig appartement vlakbij Istanbul en heeft een uitstekend contract. Zondag speelt hij voor het kampioenschap en promotie.

Op het moment dat we Celik spreken, staat Kocaelispor op het punt om kampioen te worden op het derde niveau van Turkije. "Met Kocaelispor willen we promoveren, het huidige niveau is schandalig voor zo'n grote club. Je kunt het vergelijken met een SC Heerenveen dat uitkomt in de Tweede Divisie", aldus Celik.

"Wat ik heb gemerkt in Turkije, is dat het niveau niet altijd iets zegt. Je hebt grote clubs die soms in een mindere fase zitten en afzakken. Kocaelispor is een mooie club met een rijke historie. Als het hier draait, zit er 20.000 tot 25.000 man op de tribune. De sfeer is niet te omschrijven, we winnen thuis bijna alles. Maar het is met onze fanatieke aanhang soms ook lastig om te presteren. Als het even tegenzit, is de druk enorm."

Als het aan de middenvelder ligt, gaat hij met de club mee naar TFF 1. Lig. "Ik heb een contract tot medio 2024 en de club heeft een optie om die verbintenis te verlengen. Door de promotie krijg ik een verbeterd contract. Maar In Turkije stellen contracten niet altijd veel voor. Als de club of de speler niet verder wil, dan kom je wat makkelijker onder een contract uit dan in Nederland. Veel beslissingen worden op basis van emotie genomen."