Jan kan in 'zijn' wijk blijven wonen dankzij het zorgbuurthuis

Een verzorgingstehuis waar 60-plussers kunnen wonen, dat ook meteen dient als buurthuis voor andere ouderen uit de wijk. Vanaf deze week wonen Ossenaren in het eerste zorgbuurthuis van Nederland. Een van hen is de 83-jarige Jan Heesen. “Ik ben blij dat ik in mijn eigen wijk kan blijven wonen waar ik zorg én gezelligheid krijg.”

Er wordt nog druk geklust en geschilderd in de appartementen van het nieuwe zorgbuurthuis in Oss. Maar die van Jan Heesen is al helemaal af. Sinds zaterdag is hij de eerste bewoner van zorgbuurthuis ’t Hageltje in Oss.

Naast gezellig samenzijn is het ook de bedoeling dat bewoners en bezoekers kijken naar wat ze voor elkaar kunnen doen. "Als een bewoner nog goed ter been is kan hij bijvoorbeeld boodschappen doen voor zijn buurman. Of een bezoeker kan een raampje lappen of helpen bij het aantrekken van de steunkousen", zegt de initiatiefnemer. "De ouderen maken elkaars leven op die manier aangenamer."

Bij het zorgbuurthuis wordt de buurt zoveel mogelijk betrokken. Ouderen die nog zelfstandig wonen, kunnen bijvoorbeeld in het zorgbuurthuis komen eten of meehelpen met koken. "In de Schadewijk zijn heel veel mensen eenzaam. Heel veel ouderen vinden het verschrikkelijk om ’s ochtend alleen een kopje koffie te drinken of ’s avonds alleen te eten”, vertelt initiatiefnemer Marie Thérèse Janssen. "Dat kunnen ze nu samen doen."

Omdat de buurt wordt betrokken bij het zorgbuurthuis, is het volgens Janssen belangrijk dat vooral ouderen uit de Schadewijk in 't Hageltje komen wonen. "Ze kennen de buurt en hebben allerlei relaties in de wijk. Het is fijn als de oude buurvrouw hier dan even binnen komt lopen voor een spelletje of kopje koffie. Die net zo eenzaam is als de mensen die hier komen wonen", zegt Janssen.

Ondertussen is Jan Heesen blij dat hij zijn huis heeft ingeruild voor het zorgbuurthuis een paar straten verderop. "Ik woon al 56 jaar in de Schadewijk, dus hier wil ik blijven. Als ik naar een verzorgingstehuis buiten Oss had gemoeten, dan was ik ondanks de eenzaamheid, niet gegaan”, vertelt hij vanuit zijn grote fauteuil die middenin de woonkamer staat.