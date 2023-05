Lange rijen door een grote pinstoring in veel supermarkten

Supermarkten en andere winkels in Brabant hebben dinsdagmiddag te maken gehad met een pinstoring. Vooral bij supermarkten zoals Albert Heijn hadden klanten moeite om hun boodschappen te betalen. De storing begon rond kwart voor vier. Om kwart over vijf was de storing grotendeels voorbij konden de eerste boodschappen weer worden afgerekend.

Vooral bij supermarkten stonden lange rijen met mensen die hun boodschappen nog moesten afrekenen. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant kon er lange tijd niet met pin worden afgerekend, maar werkten de geldautomaten wel. Het is niet duidelijk welke winkels er precies in de problemen zijn gekomen. In ieder geval bij de Media Markt in Den Bosch en bij alle Lidl-supermarkten kon er niet met pin worden betaald. Berend Jan Beugel, woordvoerder van Betaalvereniging Nederland liet weten dat het probleem niet bij banken, betaalinstellingen en transactieverwerkers zit. "Daar hebben we geen melding van storingen gehad. En die krijgen we meestal vrij snel als het probleem daar zit." Volgens hem is eerder gebleken dat het probleem hem meestal zit bij telecomproviders, zoals KPN of T-Mobile. Daar zijn alle pinautomaten op aangesloten.

Lange rijen in de supermarkt (Foto: Twitter)

Lange rij wachtenden voor de geldautomaat (Foto: Noel van Hooft)