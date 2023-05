Nieuwe serie geeft uniek kijkje achter de schermen bij Beekse Bergen

In safaripark Beekse Bergen kun je al dichtbij de dieren komen, maar dat kan binnenkort nog beter vanaf de bank. De dieren en verzorgers zijn een halfjaar lang gevolgd door een camerateam voor de nieuwe serie Op Safari. Een bijzonder kijkje achter de schermen in de dierentuin, dat vanaf deze donderdag iedere week te zien is bij Omroep Brabant.

“Van transporten en speciale geboortes tot vangacties om de dieren te kunnen vaccineren. Je gaat van alles zien,” vertelt hoofdverzorger Kris Jansen enthousiast. Kris is een van de hoofdrolspelers in de serie. Zes maanden lang deed hij zijn werk met allemaal camera’s om zich heen. “Wij zijn geen acteurs, dus we waren gewoon lekker aan het werk. De cameramannen keken letterlijk over onze schouder mee. Soms was dat wennen, maar over het algemeen ging het heel goed.”

"Soms moesten heel kleine apparatuur gebruiken vanwege de dieren."