Eerste warme dag na lang wachten, maar daarna gaat het weer even duren

Zet je zonnebril maar op en smeer je goed in. Donderdag wordt het met 24 graden de eerste warme dag van het jaar. Daar hebben we langer dan normaal op gewacht, maar na donderdag kunnen we weer wachten. Extra genieten dus!

Evie Hendriks Geschreven door

Als de temperatuur de 20 graden aantikt, spreken we van een warme dag. "Normaal gesproken gebeurt dat begin april voor het eerst", vertelt Rico Schröder van Weerplaza. Maar dit jaar lukt dat dus pas een maand later.

"In Eindhoven wordt het 24 graden."

Geduld loont, want de temperatuur komt donderdag zelfs in de buurt van een zomerse dag. "Daarvoor moet het boven de 25 graden zijn. Dat halen we helaas niet, maar in het zuidoosten van Brabant kan het wel 24 graden worden. In de rest van de provincie wordt het zo'n 23 graden." De zon laat zich overdag graag zien, maar volgens de weerman kan er in de loop van de avond wat bewolking met wat neerslag vanuit het westen over de provincie trekken.

"Onweersbuien met Bevrijdingsdag."