Serie met Frank Lammers in première op nieuwe streaming-app Brabant+

Omroep Brabant komt als eerste regionale omroep van Nederland met een gratis app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand is te zien: Brabant+. De start van de streaming-app betekent ook de primeur van de speciaal voor Brabant+ gemaakte serie ‘Ministerie van Brabantse Zaken’ met Frank Lammers.

Met de nieuwe app, vergelijkbaar met diensten als Netflix en NPO Start, kijk je gratis en reclamevrij, waar en wanneer je wilt, naar series van Brabantse bodem. Ook kun je met de app live tv kijken en naar Omroep Brabant radio luisteren.

Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra: “Met de app spelen we in op de behoefte van onze kijkers om zelf te bepalen wanneer ze wat willen zien. Maar we willen ook nieuwe kijkers enthousiast maken voor onze programma's. Het gaat om bekende titels, spannende én ontspannende series, interessante documentaires en natuurlijk veel Brabantse gezelligheid."

Frank Lammers onderzoekt Brabantse problemen

De serie ‘Ministerie van Brabantse Zaken’ met acteur Frank Lammers is speciaal gemaakt voor Brabant+ en is alleen daar te zien. Veenstra: “In de serie maakt Frank Lammers korte metten met grote Brabantse problemen als stikstof, droogte, drugs, wonen en ontkerkelijking. Dit doet hij uiteraard op z’n Franks en met zijn eigen, onnavolgbare humor."

Veenstra is trots op de lancering. "Als modern mediabedrijf kijken we altijd naar mogelijkheden. We lopen, als het even kan, graag voorop met nieuwe ontwikkelingen. En ja, we zijn er zeker trots op als eerste regionale omroep een compleet video-aanbod on demand in een app aan te kunnen bieden. Een aanbod dat zal blijven groeien en waar we in de toekomst ook content van anderen aan toe zouden kunnen toevoegen. Zolang het maar Brabants is."

Downloaden

De app is beschikbaar op smartphone en tablet. Smart TV volgt later. De app is beschikbaar in de Google Play Store (voor Android-toestellen) en in de Apple Store (voor apparaten van Apple).

Frank Lammers geeft een korte rondleiding door Brabant+.