Ad moet stoppen als ballonvaarder omdat hij te oud wordt: 'Grote onzin'

Ad Haarhuis uit Breda, beter bekend als Ad Ballon, moet stoppen als professioneel ballonvaarder. Hij zou zelf liever nog jaren doorgaan, maar hij heeft geen keus: over een paar weken wordt hij 70 jaar. En volgens de Europese wet mag je dan commercieel geen passagiers meer meenemen in de mand. "Grote onzin", vindt Ad.

Hij is nog kerngezond en zou het liefst nog jaren blijven varen. "Het zou logischer zijn als het afhankelijk is van je gezondheid of je piloot mag blijven, in plaats van dat ze naar je leeftijd kijken." Haarhuis zou liever zien dat oudere ballonvaarders een periodieke gezondheidskeuring zouden krijgen, net zoals bij het autorijbewijs.