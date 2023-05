Beller doet zich voor als omroepmedewerker en belooft theaterkaartjes

Tientallen mensen zijn gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van Omroep Brabant. De mensen wordt gevraagd om gegevens zoals e-mailadressen om kans te maken op gratis kaartjes voor theater De Schalm in Veldhoven. Zo'n winactie vindt op dit moment niet plaats bij Omroep Brabant.

Pas dus op als er iemand belt die zegt dat hij of zij voor Omroep Brabant werkt en met deze actie bezig is. Het is niet duidelijk wat de bellers met de gegevens van plan zijn. Het zijn vooral vaste telefoonnummers waarop gebeld wordt en geen mobiele nummers.

Melding maken

Het is belangrijk om bij de politie melding te maken van dit soort oplichting. Dat kan online via Meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.